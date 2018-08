Rewmi lance l’opération « Fokhati sunu cartes »

En tournée nationale depuis plus de deux mois, la jeunesse de Rewmi est en train d’occuper le terrain politique pour mobiliser 1.000.000 jeunes qui voteront pour le candidat Idrissa Seck à l’élection présidentielle du 24 Février 2019.

Dans la région sud, Mory Guèye, le Secrétaire national des jeunes du parti Rewmi, a annoncé le début d’une opération politique dénommée » FOKHATI SUNU CARTES ». Selon lui, il s’agira, dès la semaine prochaine, d’assiéger les préfectures, les sous-préfectures et les commissions de distribution des cartes biométriques pour permettre aux Sénégalais, et particulièrement aux jeunes primo-votants, de récupérer leurs cartes d’électeurs.

Car, constate-t-il, Macky sall a délibérément choisi de retenir les cartes électeurs des Sénégalais, et des militants de l’opposition en particulier. Et puisqu’il ne connaît que le forcing, nous allons lui montrer que la jeunesse de Rewmi va régler définitivement ce problème de la rétention des cartes biométriques. Pour Mory Guèye, seul le rapport de force fera partir Macky Sall et son régime. C’est dire qu’avec cette déclaration du patron des jeunes de Rewmi, le Sénégal risque de connaître des tensions préélectorales.