RFI et compagnie Kemi Seba réagit à la diabolisation

En déplacement ces derniers jours, j’ai observé entre rire et pitié le déferlement de diabolisation et autres calomnies médiatiques à notre encontre, suite aux révélations ayant trait au fait que moi-même et mon staff avions remis en Septembre 2018 à Rome un dossier sur le franc cfa et la Francafrique à des cadres du mouvement 5 étoiles. Dossier qui a nourri allègrement les éléments de langage de l’attaque de Di Maio contre Macron sur la question du pillage de l’Afrique par les élites françaises.

La réaction hystérique des médias occidentaux à notre assertion (toutes catégories de médias européens confondues) valait son pesant de cacahuètes.

Les médias européens (RFI, Figaro, La republica, Streetpress) déclarèrent en chœur : Kemi Seba « prétend » avoir influencé l’incident diplomatique entre la France et l’Italie, ou Kemi Seba ‘’fanfaronne’’, ou encore Kemi Seba se « vante » d’avoir influencé le gouvernement italien. Comprenez par là « pour qui se prend ce nègre en pensant qu’il peut influencer les Blancs ?» .