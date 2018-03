Rihanna a 30 ans ! Découvrez les photos de son incroyable fête d’anniversaire !

Tout le monde a encore du mal à y croire mais Rihanna a 30 ans ! Ce mardi 20 février 2018, la célèbre chanteuse est devenue trentenaire et le monde entier s’est bousculé sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un bel anniversaire. Parmi la foule, Chris Brown, son premier amour s’est démarqué en lui adressant un petit message simple et efficace accompagné d’une photo d’elle bébé

Le soir-même, l’interprète de « We found love » était entourée de toute sa famille et de quelques amis pour faire la fête. Tout les chanceux invités se sont donc retrouvés au restaurant The Grille, un lieu incontournable de New York, ville où Rihanna a élu domicile. Rihanna qui avait opté pour une audacieuse tenue bicolore signée Yves Saint Laurent n’a pas manqué de prendre la pose aux côtés de ses cousines, copines, assistantes et amies célèbres. Il était donc possible d’y croiser Paris Hilton mais aussi Toni Braxton qui a chanté en l’honneur de Rihanna.

Cara Delevingne qui est une des meilleurs amies de Riri et qui n’a visiblement pas pu se libérer pour les festivités lui a également laissé un joli message publié sur Instagram.

