Rihanna a 30 ans ! Ultra mince ou avec quelques rondeurs, la bombe bardabienne reste la reine du style !

C’est officiel, Rihanna vient de rejoindre le club des trentenaires… ce qui ne nous rajeunit pas ! Née le 20 février 1988 sur l’île de La Barbade, la chanteuse aux millions d’albums vendus aujourd’hui, en plus d’être une artiste mythique du monde de la musique, une it-girl adulée par la planète entière et une chef d’entreprise accomplie.

Si à l’aube de ses trente ans, Rihanna a fait parler d’elle grâce à sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, elle est également devenue une cible pour les internautes à cause… de sa prise de poids soudaine. Car depuis le printemps 2017, l’interprète de « Only Girl » affiche de nouvelles rondeurs qui vont jaser. Si tous les mois les rumeurs la disent enceinte, les spéculations ont été relancé lors de son passage sur scène lors de la 60e édition des Grammy Awards où elle est apparut encore plus enrobée que jamais.

Mais qu’importe son poids, son apparence et son âge, Rihanna fait partie des personnes les plus influentes au monde dans le monde de la mode et de la beauté. En ce mardi 20 février, nous lui souhaitons donc un bel anniversaire et avons décidé de mettre en lumière quelques apparitions qui marqué ces quinze dernières années !

Happy Birthday Riri <3