Rihanna ou Riz y’en a pas? (Par Amadou Tidiane Wone)

Lorsque j’ai demandé à ma fille de 18 ans : « Mais au fait, c’est qui Rihana? Qu’est ce qu’elle fait dans la vie? » j’ai eu droit à un fou rire et à celui, supplémentaire, de ses aînés…

J’ai immédiatement compris qu’il y’avait, au fond de cette « affaire », un décalage entre générations n’ayant plus les mêmes perceptions des codes de convenances sociales. Car au fond de tout ce débat, semble t-il, se trouveraient les tenues osées et la gestuelle qui ne le serait pas moins de la chanteuse… On vient de m’apprendre, dans un débat sur les réseaux sociaux qu’il y aurait des accointances obscures, maçonniques ou illuminées, derrière le projet éducatif qui l’amène sous nos tropiques. Bien compliqué tout cela!

Très franchement, je pense que nous avons plus urgent et plus proche pour nous émouvoir. A travers nos rues, sur nos écrans, dans nos maisons les signes de la décadence de nos valeurs culturelles et morales pullulent. Les fronts sur lesquels nous devons mobiliser nos énergies sont multiples: la corruption, la vénalité de nos élites politiques, le culte du paraître et la déchéance du mérite comme outil de promotion sociale. L’utilisation de la religion comme moyen de pression et non comme Voie de perfectionnement humain. Allons au fond de nos maux. Ne nous attaquons pas aux moulins à vent. Changeons notre pays pour le mieux-être de ses habitants. Et surtout restons constants dans nos engagements et résolus dans nos actions. Les réactions téléguidées par les médias relèvent souvent de la manipulation, capturent et orientent nos esprits vers une direction différente de celle où se passent les choses en réalité… Vigilance!

Rihanna ne m’intéresse pas. En dépit des fous rires! Elle est, pour ce que je commence à en apprendre, un produit marketing pour des puissances d’argent. Les mêmes qui dénudent les femmes même pour vendre une barre de chocolat. Il n’y a qu’à regarder les affiches et les spots publicitaires. Et cela même les féministes trouvent cela honorable. En vérité, s’époumoner à lancer des fatwas contre Rihanna ne changera rien, si nous ne changeons pas la réalité autour de nous. Par l’édification d’un pays gouverné selon les standards les plus élevés. Par la création de centaines de milliers d’emplois qui laisseront peu de temps à l’oisiveté permissive.

En lieu et place d’une campagne médiatique dont, franchement Rihanna n’entendra peut-être jamais parler, puisqu’elle n’est pas francophone semble t-il, ne parle pas ouolof, poulaar ou arabe, concentrons-nous sur les causes structurelles de notre sous-développement et mettons nous au travail. Changeons les conditions de vie de nos populations en mettant tous les jeunes oisifs au front du combat économique. C’est à ce prix que nous allons restaurer des modèles et écrire de success stories qui vont redonner à nos peuples la fierté de se regarder et de s’aimer. Après, la venue de Rihanna ou de toute autre starlette du show-business au Sénégal serait un non-événement…ou tout au plus très localisé.

Moi ce qui m’intéresse c’est de savoir: puisque l’autosuffisance en riz dans notre pays, prévue pour 2017 est reportée, à quelle date peut-on l’espérer ? Car wax deug si riz y’en a on ne pensera plus à Rihanna!

Tout le reste ce sont des paroles qui s’envolent…A son départ, la réalité de notre sous-développement restera. Resterons-nous aussi mobilisés pour y faire face?

Amadou Tidiane WONE