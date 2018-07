Risque de démocratie censitaire : 30 millions pour ‘’cautionner’’ le processus électoral 

Si la caution est ramenée à 30 millions de FCFA à l’issue des concertations ouvertes hier, ce sont 30 millions qui seront ainsi réduits de celle-ci initialement fixée à 60.

Pour une fois, ce sera une des rares fois, la seule pratiquement depuis l’arrivée de Macky au pouvoir que les conditions d’admission de la candidature de ses adversaires seront allégées dans le sens qui leur sera favorable.

En effet, la loi sur le parrainage très discutée et contestée a, à tort ou à raison, fini de convaincre l’opposition que Macky fait tout pour les écarter de la course vers la présidence.

Aujourd’hui, la caution qui s’inscrit dans la même dynamique de rationalisation des candidatures, gagnerait ainsi à être réduite le maximum possible pour éviter, justement, les critiques sur le risque de démocratie censitaire.

Puisque le parrainage consacre une représentation du candidat bien avant les élections, une sorte de vote anticipé, la caution n’a plus à être trop élevée. Les deux exigences de caution maintenue à 60 millions et de parrainage auraient pour inconvénient de favoriser ceux qui sont riches et politiquement solides. Or, ceux-là ne sont pas forcément les futurs meilleurs présidents.

Nous ne pouvons pas faire moins que le Mali dont la caution est à 30 millions, avec la réserve qu’il faut cependant éviter les candidatures fantaisistes dont certaines se signalent déjà.

On ne peut pas supprimer complètement la caution, mais on ne saurait maintenir le statu quo ante dès lors qu’il y a le parrainage.

Si une réduction substantielle de la première est consacrée, elle donne un regain de dynamisme en une démocratie comme la nôtre qui souffre de nombreuses atteintes à son évolution.

C’est vrai que l’opposition n’est pas prête à dialoguer sur ces questions pour des raisons liées à la rupture de confiance entre acteurs, mais le Gouvernement doit s’évertuer à redonner à notre expérience démocratique son lustre d’antan.

Précisons cependant que ces mécanismes de limitation de l’expression du suffrage universel sont, à priori, antidémocratiques. Mais ce sont pour des raisons de réalisme qu’ils sont, en principe, adoptés compte tenu de l’expérience des législatives de 2014, notamment.

Toutefois, l’opposition y voit une tentative de liquider des adversaires, surtout lorsque ces limites ne sont pas le fruit de discussions.

En conséquence, il est important que, face aux suspicions en vogue et au risque d’entraver le processus électoral, que l’État s’inscrive dans la dynamique de l’apaisement en adoptant des mesures fortes de nature à calmer le jeu.

Car, les élections à venir feront partie des plus disputées dans l’histoire, mais aussi des plus contestées. Une brèche pour ouvrir la voie à des violences post-électorales.

Les cartes d’électeurs doivent être accessibles à tous, tous les candidats acceptés, les leaders politiques emprisonnés libérés et le processus géré par une personnalité neutre.

Sans des mesures fortes, il faudra se résoudre à faire comme aux législatives, avec des résultats qui offrent peu de garanties de crédibilité, pour des raisons évidentes.

A force de vaincre sans gloire….

Assane Samb