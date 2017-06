RISQUE DE VOTE SANCTION A RUFISQUE La Fédération départementale du PDS de Rufisque rejette le choix de la tête de liste départementale

La publication des listes devant participer aux législatives prochaines vient déjà d’enregistrer des contestations à Rufisque. Et c’est la fédération départementale du PDS qui vient de se signaler en rejetant le choix de la direction de leur parti sur Alioune Mar pour diriger la liste départementale. Des menaces à peine voilées de vote-sanction sont agitées par les membres de cette instance fédérative.

Réunis en assemblée générale élargie à toutes les structures du PDS dans le département, les libéraux de Rufisque ont sorti une résolution pour « apprécier la vie politique interne du parti à Rufisque et les récentes décisions prises, portant sur les investitures pour les prochaines législatives du 3o Juillet prochain ». Et unanimement, ils ont tous « rejeté le choix porté sur Alioune Mar pour diriger la liste départementale » ; aux raisons que « la direction du Parti, en portant délibérément son choix sur celui qui a toujours agi contre le Parti, aux élections législatives de 2012, aux Locales de 2014 et au HCCT, sera responsable de l’échec du Parti dans le département de Rufisque ». Très remontés, presque tous ceux qui ont pris la parole ont « dénoncé avec véhémence la non validation des choix faits par la base de manière démocratique, dans le cadre de structures irrégulières et reconnues ». Ces choix étaient Daouda Niang pour la tête de liste départementale et Ahmet Ndir sur la liste nationale, en récompense de leur travail à la tête de la fédération au moment où « Alioune Mar avait abandonné le navire ». Ces libéraux qui ont considéré cela comme une trahison, ont tout simplement décidé de croiser les bras et de « laisser à chaque militant libre avec sa conscience le jour du vote ». Les libéraux de Rufisque qui s’étaient déjà réunis le 25 Mai 2017 au CNFA, en présence de tous les Délégués des 12 sections du département, avaient clairement fait part à la direction de leur parti de leurs choix et c’est donc avec surprise qu’ils ont appris le choix fait sur Alioune Mar qui n’était pas dans leur cadre fédératif pour diriger la liste départementale. Signalons que Daouda Niang a été investi sur la liste nationale à la 43ème position alors qu’Ahmet Ndir a été purement et simplement gommé de la liste. Et c’est ce qu’ils n’attendent pas cautionner.

Djiby GUISSE