Riz au lait et caramel beurre salé

Riz au lait et caramel au beurre salé avec ses éclats de cacahuètes

Je vous propose aujourd’hui la recette du riz au lait et caramel au beurre salé qui peut servir de dessert. C’est un dessert délicieux et facile à faire qui peut plaire aux petits et aux grands. Au Sénégal, nous avons l’habitude de cuisiner de petits plats sucrés qui servent souvent de dîner pour les dimanches soirs. Vous pouvez ajouter cette nouvelle recette à votre menu.

Pour faire le riz au lait vous aurez besoin de riz qui est la base, du caramel c’est une sauce très gourmande pour accompagner les crêpes, gaufres, génoises, glaces et tous vos desserts. C’est facile à faire mais il faut toujours être attentif lorsqu’on prépare un caramel, pour pas que ça brûle. Sans plus tarder, voici la recette détaillée du riz au lait au caramel beurre salé.

Vous remarquerez que je me suis permise de l’agrémenter de cacahuètes qui donnent un côté croustillant

Ingrédients :

Pour 5 personnes :

Pour le riz au lait

200 gr de riz

80 gr de sucre

30 cl de crème fraîche

50 cl de lait concentré

50 cl de lait caillé

15 gr de sucre vanille

Sel

Des noisettes pour le dressage (30g)

Pour le caramel

100 g de sucre en poudre

40 g de beurre

10 cl de crème fraîche

½ à café de sel

Préparation

Préparation du riz

Commencer par rincer le riz pour diminuer l’amidon. Laver jusqu’à ce que l’eau ne soit plus trouble et devienne claire. Égoutter. Verser 80 cl d’eau dans une casserole. Patienter jusqu’à ce qu’il y ait de la vapeur et ajouter le riz. Laisser cuire pendant 20 minutes à feu moyen en remuant de temps à autre.

Si au bout des 20 min de cuisson le riz est cuit (donc mou), vous pouvez éteindre le feu. Sinon, rajouter 1/2 verre d’eau et poursuivre la cuisson pendant 5 min. Répéter l’opération si besoin. La durée de cuisson dépendra en effet de la qualité de riz que vous utilisez.

Ajouter ensuite le sucre, une pincée de sel, le sucre vanille et mélanger. Laisser cuire 2 min et retirer du feu.

Assurer vous que le riz est bien cuit. Retirer du feu et verser dans un saladier. Ajouter la crème fraîche, le lait concentré et le lait caillé. Mélanger et réserver.

Préparation du caramel beurre salé

Temps de cuisson total : environ 10 min

Mettre le sucre dans une poêle à feu doux et laisser fondre complètement, soit environ 2 min. Ajouter ensuite le beurre. Mélanger et laisser cuire pendant 2 min. Veiller à mélanger au fur et à mesure afin que le caramel ne brûle pas.

Ajouter la crème fraîche et remuer vigoureusement jusqu’à ce que le caramel soit bien lisse. Ajouter le sel et laisser cuire 2 min en continuant de remuer.

Arrêter le feu et laisser refroidir.

Dressage

Prendre un verre transparent et le remplir de caramel sur 1 cm. Ajouter quelques cuillères à soupe de riz au lait et pour finir parsemer le dessus de cacahuètes.

Notre excellent dessert est prêt ! C’est simple, original, succulent et inratable. A déguster donc au goûter, en dessert ou au dîner.

Yummy so good !

Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette .