Rob Kardashian au plus mal : Son poids devient  » incapacitant « 

Alors que Rob Kardashian est toujours très discret depuis sa rupture avec Blac Chyna et ses dérapages incontrôlés sur les réseaux sociaux qui ont suivi, les quelques nouvelles qui parviennent au sujet de la santé et du moral du frère de la famille Kardashian ne sont jamais très fameuses.

Si sa petite fille Dream lui offre un certain but dans la vie et du réconfort, comme l’attestent certains témoignages de ses proches, les difficultés liées à la dépression et à la prise de poids sont toujours très inquiétantes.