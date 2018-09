Robert Sagna: « Un monument de la république s’en va »

L’annonce de la mort de Bruno Diatta, décédé, ce vendredi, des suites d’une courte maladie, a provoqué un choc dans la République et le monde politique. Robert Sagna loue les qualités d’un « monument de la république ». «C’est un monument de la république qui s’en va, un citoyen honnête et loyal au service de son pays est parti. Bruno était de tous les temps et de toutes les présidences. Il a servi la nation. On ne lui rendra jamais un hommage suffisant. Un monument au servie de la nation disparaît et il est mort en servant son pays sa nation», témoigne Robert Sagna, sur la Rfm.