Ronaldo accusé de viol: La police demande un prélèvement ADN

Cristiano Ronaldo qui évolue en Italie, sous les couleurs de la Juventus de Turin, et ses avocats nient en bloc depuis l’ouverture d’une action en justice à l’automne dernier, à la suite d’une plainte de la mannequin, et dans la folie des révélations des football leaks. Elle affirme avoir été violée par le Portugais et avoir ensuite été payée 375.000 dollars pour se taire.

A l’époque des faits en 2009, Kathryn Mayorga avait déposé une plainte classée sans suite, car elle avait alors refusé de divulguer le nom du footballeur. Les enquêteurs de Las Vegas veulent aujourd’hui vérifier si l’ADN retrouvé sur la robe de la plaignante est bien celui de CR7.