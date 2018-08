Ronaldo hospitalisé pour une pneumonie

En vacances à Ibiza, le légendaire Brésilien Ronaldo souffrirait d’une pneumonie selon la presse locale. Il aurait été admis à l’hôpital.

Mauvaise nouvelle. Ronaldo a été admis en soins intensifs pour une pneumonie à l’hôpital alors qu’il était en vacances sur l’île des Baléares Ibiza (où il possède une maison).

Selon Diario de Ibiza, l’ancien attaquant du FC Barcelone, Ronaldo Nazario de Lima, a été transféré hier à la clinique Nuestra Senoradel Rosario d’Ibiza pour une pneumonie. Le Brésilien est arrivé vendredi à 18h30 aux urgences de l’hôpital Can Misses d’Ibiza où on lui a diagnostiqué une pneumonie.

Quelques heures plus tard, vers 23 heures, Ronaldo a été transféré dans une autre clinique d’Ibiza qu’il quittera demain. Selon certaines sources du journal espagnol, sa situation médicale s’améliore. Il devrait pouvoir rentrer chez lui dès lundi.

Ronaldo rassure son monde

Sur le réseau social Twitter, le Brésilien a tenu à rassurer ses fans. « Les amis, j’ai été victime d’une très forte grippe à Ibiza et j’ai dû être hospitalisé vendredi, mais tout est désormais en ordre. Demain, je vais pouvoir sortir et revenir à la maison. Merci à tous pour votre soutien et vos messages », a publié Ronaldo. Une excellente nouvelle !