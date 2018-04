« Ronaldo est une machine à buts »

Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo, auteur de 15 buts en 10 matches cette saison dans la compétition, sera la principale menace pour le Bayern Munich en demi-finales. Et ce n’est pas James Rodriguez qui dira le contraire…

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid et le Bayern Munich vont se retrouver en Ligue des champions. Pas en quarts de finale, ce qui était le cas la saison dernière, mais dans le dernier carré de la compétition, comme en 2012 ou en 2014.

L’occasion pour James Rodriguez, au club merengue de 2014 à 2017, de retrouver ses anciens coéquipiers. « C’est très spécial pour moi, reconnaît le Colombien dans un entretien accordé à AS. J’ai joué là-bas pendant trois ans et j’étais très heureux. Je retiens surtout les amis que j’ai pu me faire et les bons souvenirs. »

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes

James Rodriguez

Une vision un peu idyllique de son passage dans la capitale espagnole pour l’ancien Monégasque, qui a réclamé pendant de longs mois un transfert, Zinedine Zidane l’utilisant avec beaucoup de parcimonie.

Celui qui a retrouvé des couleurs en Allemagne espère surtout que lui et ses partenaires bavarois parviendront à contenir un Cristiano Ronaldo encore décisif contre la Juventus: « C’est une machine à buts, et il l’a encore démontré. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. »

Auteur de 15 buts en 10 rencontres de Ligue des champions, le Portugais a marqué au moins une fois à chacun de ses matches cette saison dans la compétition européenne, dont il est le meilleur buteur de l’histoire (120 buts en 150 matches).