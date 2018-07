Ronaldo, ses premiers pas de Turinois

Débarqué cet été du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a vécu lundi sa première journée de travail dans les locaux de la Vieille Dame. En belle compagnie.

Paulo Dybala, Gonzalo Higuain (Argentine), Juan Cuadrado (Colombie), Rodrigo Bentancur (Uruguay), Douglas Costa (Brésil) et donc Cristiano Ronaldo (Portugal) ont un point commun: ils ont tous vécu avec plus ou moins de bonheur la deuxième phase de la dernière Coupe du monde, la fameuse phase à élimination directe. De fait, les six joueurs de la Juventus Turin sont rentrés lundi de vacances et le dernier cité y a vécu son premier jour de travail.

Recruté au Real Madrid, contre quelque 112 millions d’euros cet été, Ronaldo a opéré quelques tests médicaux comme les cinq autres joueurs pré-cités, lui qui a également découvert son tout premier entraînement dans ce cadre piémontais. Alors que la globalité de l’effectif bianconero effectue actuellement un stage de pré-saison aux Etats-Unis, « CR7 » et consorts ont été exemptés de la tournée américaine et l’ancienne vedette de Madrid ne « fêtera » pas ses retrouvailles avec les Merengue dimanche pour le dernier match de la Vieille Dame lors de l’International Champions Cup.

Avant cet ultime match, la Juventus défiera jeudi une formation All-Stars de MLS – avec au passage des retrouvailles avec l’ancien Turinois Sebastian Giovinco -, elle qui reste sur deux victoires contre le Benfica Lisbone (1-1, 4 t.a.b. à 2) et le Bayern Munich (2-0). Ronaldo est lui attendu pour la reprise de la Serie A, avec des grands débuts prévus le dimanche 19 août face au Chievo Vérone.