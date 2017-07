Et pour le printemps-été prochain, la tendance de la bouche sera cette année axée autour de la couleur, comme vous vous en doutez !

Quelle couleur de rouge à lèvres choisir ?

Le rouge à lèvres rose fuchsia

Pourquoi cette teinte ?

Tout simplement parce que le rose et toutes ses déclinaisons s’accordent à merveille avec les tons froids et chauds !

Au cœur de la tendance maquillage printemps été 2017, cette couleurest très flatteuse puisqu’elle se marie parfaitement à toutes les couleurs de cheveux, de yeux et de peaux.

Alors on n’hésite pas à se maquiller la bouche en fuchsia ou rose bonbon.

Le rouge à lèvres rouge

Incontournable du maquillage de la bouche, les rouges à lèvres rouges habillent nos lèvres d’une élégance sans pareil.

A accorder à un maquillage du teint nude, et des yeux quasi pas maquillés, la bouche rouge couture fait toujours, incontestablement son effet !

Le rouge à lèvres nude

Pour celles qui assument moins les couleurs flashy, pas de panique.

Vous pouvez également vous maquiller les lèvres de teintes plus « passe partout » comme par exemple avec le raisin nude pour lequel on a craqué chez Estée Lauder.

A ce rouge à lèvres, on ajoute un maquillage des yeux type smoky-eyes et le résultat chic sera garanti !

Le mat au coeur de la tendance printemps été 2017

Même si les rouges à lèvres et autres gloss restent des indémodables, surtout pour la saison du printemps été, cette année, impossible de passer à côté du rouge à lèvres effet mat.

Désormais ultra démocratisé, le mat n’est plus seulement l’apanage du rouge à lèvres classique.

On retrouve l’effet sur les versions liquides de nos lipsticks préférés !

Nos rouges à lèvres liquides mat préférés ?

Urban Decay et ses Vice Liquid Lipstick ou encore L’Oréal Paris et son Lip Paint Matte.



Leur spécificité ?

Lors de l’application, ces rouges sont très liquides, mais en à peine quelques secondes, au contact de l’air, ils s’intensifient pour donner cet effet mat tant recherché !

Quelle texture de raisin choisir ?

Au choix, vous pourrez opter pour :

Le bâton de rouge à lèvres, classique.

Mais grâce à des formules toujours plus innovantes, les nouveaux raisins n’assèchent plus les lèvres.

Fini le SOS lèvres gercées !

En effet, ils combinent désormais hydratation et couleur, pour un joli rendu.

Le gloss, ultra frais.

En été, on le sait, il n’y a rien de mieux que le gloss pour donner un coup de fraicheur et un peu de brillance à notre look make-up.

Et je vois d’ici les réfractaires qui disent que le gloss, ça colle et que c’est tout sauf confort. Tout ça c’est du passé.

Désormais, les gloss sont légers, fluides pour une gestuelle plaisir.

>>> Découvrez sans plus tarder notre sélection de rouges à lèvres tendance printemps été 2017