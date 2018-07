Les routes ont tué 2744 personnes en 4 ans

Entre 2012 et 2016, la route a « tué plus que le Bon Dieu » dans notre pays. Selon une étude de la Direction des transports routiers (Dtr), les accidents de la circulation ont causé la mort de 2744 personnes durant cette période. La même source signale, par ailleurs, que durant la période 2005-2015, le nombre de morts sur la route est passé de 288 à 604. Soit plus de 100% d’augmentation. Vox Populi, qui reprend ces chiffres, pointe les principales causes des accidents mortels : «vitesse, téléphone, somnolence au volant, état des routes, état des véhicules».