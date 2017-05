Royaume-Uni : une enfant de 12 ans dépasse Einstein à un test de QI

La jeune Rajgauri Pawar a obtenu le score de 162 à un test officiel d’intelligence, soit deux points de plus que le génie allemand, père de la théorie de la relativité.

Douze ans et déjà plus intelligente qu’Albert Einstein ? Rajgauri Pawar, une jeune fille d’origine indienne vivant au Royaume-Uni, a obtenu un score exceptionnel de 162 lors d’un test de QI, révèle le journal indien The Indian Express. Un score si élevé qu’il dépasserait celui du célèbre scientifique allemand Einstein ou encore du physicien actuel, Stephen Hawking, qui culminent tous deux à 160. Il s’agit également du score maximal que peut atteindre un individu de moins de 18 ans, selon le test certifié par l’organisation Mensa.

Un « honneur » de « réaliser un tel exploit »

«Je me sens au sommet du monde et je ne peux pas expliquer (ce que je ressens) avec des mots, a-t-elle confié. C’est un honneur pour moi de représenter l’Inde à l’étranger et de réaliser un tel exploit». Son père, chercheur à l’université de Manchester, n’a pas caché sa fierté. Selon lui, seuls 20 000 personnes dans le monde, dont 1 500 enfants, peuvent se targuer d’avoir un tel cerveau.

Souhaitant plus tard réaliser des études de médecine, Rajgauri Pawar se dit également intéressée par la physique, l’astronomie et l’environnement.