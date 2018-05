Royaume-Uni : l’ancien espion russe Sergueï Skripal a quitté l’hôpital où il était soigné

Cet ancien espion russe avait été empoisonné avec sa fille dans le sud-ouest de l’Angleterre: ils avaient été retrouvés inconscients sur un banc public le 4 mars dernier. Après avoir été empoisonnés au Novitchok, un gaz chimique extrêmement toxique développé par l’Union soviétique dans les années 1970 et 1980, l’ex-espion russe et sa fille étaient restés entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Sa fille est elle sortie de l’hôpital le 10 avril dernier.