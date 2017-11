La Rts casque plus de 65 millions pour couvrir un match à l’extérieur

Les responsables de la télévision nationale (RTS) se démènent comme de beaux diables à chaque match de l’équipe nationale de football du Sénégal pour rassembler la somme nécessaire pour la transmission des matchs. D’après nos informations, pour chaque match de l’équipe nationale de football à l’extérieur pour la qualification au mondial la Rts décaisse au moins 150 000 euros pour obtenir les droits de retransmission soit plus 65 millions d’après le Directeur commercial et du marketing. Cette somme prend en compte, les droits de diffusion, les frais liés aux positions des commentateurs ainsi que les frais d’envoi de l’équipe de la télévision. Ce qui fait perdre le sommeil aux responsables de la boîte à chaque fois que l’équipe nationale est en déplacement à l’extérieur. Par exemple, la Rts avait déboursé pratiquement 1,5 milliard pour la couverture de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Elle a versé 1 milliard à la société française Lagardère pour les droits de diffusion de la Can. D’après le Directeur commercial de la Rts, Oumar Nguebane, la publicité est loin de couvrir les frais de diffusion. Non plus le soutien de l’Etat ne permet pas de combler le gap. Ce qui fait que les responsables de la boîte remuent ciel et terre pour assurer la couverture des matchs à l’extérieur de l’équipe nationale.

L’As