RUFISQUE- Un ancien Capitaine de police gardé à vue pendant 10 h

On ne cesse jamais de parler de la bavure policière ….et tout citoyen peut être victime de cette situation, même les anciens gendarmes ou militaires ou encore policiers ne sont pas épargnés. Ce n’est pas Souleymane Sidibé qui nous démentira. Il a été placé en garde à vue, sans notification de l’infraction pendant plus 10 heures d’horloge au commissariat urbain de Rufisque.

Selon nos sources, c’est une affaire de véhicule qui oppose le sieur Souleymane Sidibé et son chauffeur de « taxi clando », Aly Faty. Durant le mois de mai 2016, M. Sidibé étant affecté à Saint-Louis par son patron d’une agence de sécurité, un ancien colonel de la gendarmerie, a décidé d’utiliser son véhicule comme « taxi clando ». Mais après 03 mois de service, le véhicule a été immobilisé et le chauffeur réclame tout l’argent versé, une valeur de 500 000 francs Cfa, car c’est une vente qui a été convenue au départ. L’affaire atterrit ainsi sur la table du président du tribunal de Rufisque. Convoqué, M. SIDIBE se présente et bat en brèches tous les propos du chauffeur, mais le président du tribunal l’appelle à une compréhension et à un règlement à l’amiable. Il débourse sur le coup 105 000 francs Cfa, ce qui déclencha l’affaire civile. Mais n’étant pas content de cette somme, le chauffeur dépose une autre plainte auprès du procureur de Rufisque qui envoie un soit transmis au commissariat de Rufisque pour enquête. N’étant pas content des multiples appels, menaces de la part de l’enquêteur Mame Abdou Cissé et les convocations parvenues à son domicile, Sidibé a décidé de payer toute cette somme une fois à Rufisque. Mais devant l’enquêteur, Sidibé, un ancien produit de la Police devenu maintenant un détective privé, a refusé catégoriquement de donner un sou et déclare qu’il est prêt à être déferré auprès du procureur. Il juge que la procédure utilisée par l’agent de police Mame Abdou Cissé est entachée d’irrégularités.

D’après nos sources, entre 14h 30 et 15 h, Sidibé a reçu un message très codé d’un haut gardé, ce qui fera foirer son plan contre les hommes du commissaire Niasse. Il fit alors un virage de 180° C pour demander une médiation. En réalité, il avait un rendez-vous avec des étrangers à Lac Rose et sa présence physique était nécessaire. Il lui fallait trouver une solution rapide pour sortir des griffes du jeune lieutenant Diallo qui pilotait le dossier. On se rappelle que c’est ce même policier qui avait eu une altercation avec le garde du corps de Cheikh Amar.

Joint au téléphone depuis Saint-Louis, Souleymane Sidibé confirme qu’il a été placé en garde à vue par la police de Rufisque ce jeudi 29 décembre 2016 tout en déplorant l’indifférence du Commissaire.