Rupture de contrat Wari menace de poursuivre Millicom en justice…

Le groupe Wari conteste la rupture de l’accord qui le lie avec la firme américaine Millicom pour l’acquisition de la société de téléphonie Tigo.

« Cette annonce (de Millicom) est dénoncée par les plus hautes autorités du Sénégal. Elle va faire l’objet de recours en justice si Millicom persiste dans cette décision prise unilatéralement », note un communiqué de Wari. Wari dit s’étonner « de l’annonce de Millicom faite hier sur une remise en cause de la vente de Tigo et le rejette catégoriquement». L’entreprise de Kabirou Mbodje indique que « conformément au contrat de vente qui les lie, Wari a respecté tous ses engagements dans le cadre de l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie sénégalais, en payant le déposit initial de 10 millions de dollars et en conduisant une due diligence contractuelle de 9 mois (étude de tous les aspects commerciaux, légaux, financiers et techniques de Tigo) qui devait déboucher sur un paiement du reliquat au plus tard le 02 Novembre 2017 ». C’est pourquoi, Wari qui dit avoir « prévu de faire le paiement au plus tard le 30 septembre, conformément aux engagements de sa banque partenaire », dénonce « la rupture unilatérale du contrat par Millicom».

…Le Président Macky Sall prend le dossier de en main, le Pm câble le DG de l’ARTP…

Les tractations sont allées très vite. A peine s’être fendu un communiqué rendu public ce lundi 31 juillet 2017, le Groupe Millicom fait marche arrière. Selon des informations de première main, le Chef de l’état, Macky Sall est entré dans la danse. Excédé par les contours peu orthodoxes du deal, Xavier Neil- Yérim Sow, qui écarte le jeune entrepreneur Kabirou Mbodje, il a instruit son Premier ministre Boun Abdallah DIONNE, hier, dans la soirée, dare-dare de câbler le DG de l’ARTP pour casser la transaction. Exclusif

Nous l’annoncions en exclusivité dans notre édition de ce matin. L’éviction de Kabirou Mbodje dans le processus d’acquisition de Tigo Sénégal par le Groupe Wari n’est pas du goût du Président Macky Sall. Selon des sources bien informées, le Président Sall s’est entretenu longuement sur cette affaire hier en début de soirée avec le Sherpa du gouvernement, Mouhammad Boun Abdallah DIONNE. Excédé par la manière affligeante avec laquelle ont usé Millicom et ses nouveaux partenaires pour éjecter l’entrepreneur Kabirou Mbodje qui a bouclé toutes les étapes exigées avant l’adjudication de l’opération, le Chef de l’état s’est saisi lui-même du dossier. ‘’Il a demandé au Premier ministre de saisir immédiatement le Directeur général de l’ARTP, M. Abdoul Karim SALL, afin de résilier l’opération de cession de Tigo au français Xavier Neil, PDG de Free, entérinée par le Groupe Millicom’’, commente une source autorisée. Des informations de Confidentiel Afrique confirment les échanges téléphoniques hier dans la soirée entre le Chef du gouvernement et le DG de l’ARTP. Que va-t-il se passer maintenant ? Aux dernières nouvelles, Confidentiel Afrique a appris au fil des investigations poussées – qu’une réunion d’urgence se tiendra demain au siège de la holding de Millicom pour décider de la conduite à tenir. Nous y reviendrons en détails.

Confidentiel Afrique