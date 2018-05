Les Lions en regroupement depuis lundi, à Saly vont quitter Dakar Vendredi prochain. Selon Record, Aliou Cissé et son équipe quitteront Dakar à bord d’un avion spécial pour rejoindre Vittel, le camp d’entrainement des Lions en France. De cette ville française, les Lions s’envoleront avec un avion spécial en Croatie et en Autriche pour jouer des matchs amicaux les 06 et 11 juin avant de se mesurer contre un dernier adversaire, le 12 juin prochain.