Le président du Grand Parti Malick Gakou est bien présente en Russie pour doper et supporter les Lions qui affrontent demain la Pologne, à 15 H (GMT). Le géniteur du PASSi connu pour sa passion du sport et du football en particulier, a débarqué au pays de Vladimir poutine pour pousser Aliou Cissé et ses protégés à la victoire finale. Ancien ministre des sports, il saura peut-être donner la clé du succès à Cissé et ses poulains.