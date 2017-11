Russie 2018 : Le Sénégal bat l’Afrique du sud (2-1)

Grâce à un but d’Opa Ngueth et de Kara Mbodji, le Sénégal a battu l’Afrique du Sud sur le score de 2-1 en match retour pour la qualification à la prochaine coupe du monde. A noter que les bafana bafana ont manqué un pénalty lors de cette rencontre. Les hommes d’Aliou Cissé, qui sont restés invaincus dans ces éliminatoires en cinq matches, auront l’occasion en Russie de marcher sur les traces de leurs illustres prédécesseurs, quart-de-finalistes en 2002. Ils rejoignent l’Egypte, le Nigeria,le Maroc et la Tunisie.

Cheikh Moussa SARR