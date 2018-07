Le Rwanda exige des diplômes aux prédicateurs

Le parlement rwandais se penche sur un projet de loi visant à exiger un diplôme en théologie aux prédicateurs.

Selon ce projet de loi, les prédicateurs devraient avoir un diplôme en théologie avant d’être autorisés à prêcher dans les églises et les mosquées.

Pour les législateurs rwandais, il s’agit de mettre de l’ordre dans les églises et les mosquées, où les prédicateurs non qualifiés trompent souvent leurs congrégations.

Plus tôt cette année, environ 700 églises et une centaine de mosquées ont été fermées au Rwanda pour cause de pollution sonore et de non-respect des règlements de construction.

Ces fermetures ont suscité des réactions mitigées dans un pays où les groupes de défense des droits humains accusent régulièrement le gouvernement Kagamé de sévir contre la liberté d’expression, ce qu’il a toujours démenti.

Les craintes se sont davantage amplifiées lorsque six pasteurs pentecôtistes qui ont protesté contre les fermetures d’églises ont été arrêtés et accusés de « réunions illégales avec de mauvaises intentions ».

Kigali reproche à ces lieux de culte le non-respect des normes de sécurité, d’hygiène et des exigences relatives au statut juridique.

Il y a eu une explosion du nombre d’églises pentecôtistes au Rwanda ces dernières années avec une floraison de lieux de culte à travers ce petit pays d’Afrique central.

Certains de ces lieux de culte sont d’énormes bâtisses où se réunissent des foules énormes.

D’autres par contre sont de minuscules bâtiments réalisés par les congrégations sans permis de construire.