Saam Sama Rew la Diaspora adhère (Par Fatimata Zahra Gadio)

Face à la polémique liée au pétrole je voudrais affirmer mon engagement et ma détermination sans faille dans la plateforme sámm suñiu reew dont je vais parti. Mon engagement est d’autant plus grand que, depuis l’Égypte où nous sommes pour les besoins de la Can, des citoyens sénégalais qui y vivent nous démontrent tous les jours la nécessité de protéger le Sénégal contre les forces obscures étrangères qui n’ont qu’un seul objectif, faire main basse sur pétrole et notre gaz. Comme du reste elles ont fait dans d’autres pays détenteur de ces ressources naturelles où maintenant règne le chao et la misère pendant qu’eux pompent en toute tranquillité cette ressource précieuse. D’ici chaque jour les Égyptiens nous montrent avec cette volonté inébranlable que rien ne vaut la souveraineté. Qu’il ne faille jamais laisser la place à ses médias étrangers, bras armés de lobbys puissants, qui ne veulent qu une chose: détruire notre cher Sénégal.

Au pays des pharaons, des sénégalais ont monté des cellules sámm suñiu reew pour montrer toute leur détermination à veiller aux intérêts exclusives du peuple sénégalais dont ils sont les ambassadeurs. Nous sommes tous pour la vérité. Mais c’est à la justice, investie du pouvoir de la rendre au nom du peuple d’apporter la lumière pour que nul n’en ignore. Que ceux qui sont animés de bonnes fois aillent déposer leurs éléments de preuves auprès de la justice et laisser notre cher Sénégal en paix.

Nous aimons le Sénégal, et nous le protégeons quoiqu’il adviendra.

Sénégal suniu reew, damakoye Sámm.