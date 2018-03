Sabotage de la finale départementale Mberry Sylla accuse ses rivaux politiques !

Le député a tiré à boulets rouges sur les saboteurs de sa finale jouée le samedi 17 février 2018 entre l’ASC Deukeundo et l’ASC Dieuwrigne de Louga. Le président du conseil départemental de Louga, n’y est pas allé par quatre chemins pour déverser sa bile 24 heures après sa finale. Il dénoncé le « sabotage » politique, financé par des malintentionnés qui ont toujours peur de lui. « C’est depuis Dakar que j’avais appréhendé le sabotage. Par conséquent, j’avais alerté les services de sécurité publique dans ce sens», assène-t-il. En effet la Finale Départementale Dëkëndo/Jawriñ a été interrompue par un imbroglio indescriptible au Stade Alboury Ndiaye de Louga. Tout avait pourtant très bien débuté en présence du parrain Amadou Mberry Sylla et de ses invités d’honneur qui sont Aymerou Gningue, président groupe parlementaire² du Benno Bokk Yakaar et des partenaires des Emirats Arabes Unis.