Sabri Lamouchi: «Ismaila Sarr est la marque des futurs champions»

En lice pour la distinction individuelle de « Joueur du mois » en ligue 1 française, convoité par plusieurs clubs européens, Ismaila Sarr fait parler de lui. Qui de mieux que son entraineur pour louer ses qualités!

Sabri Lamouchi ne tarit pas d’éloges devant l’international sénégalais. Arrivé à Rennes la saison dernière pour 17 millions d’euros, Ismaila Sarr est de plus en plus sur le pied de départ du club français avec une valeur marchande évaluée à 20 millions d’euros, soit 13,16 milliards de FCFA. Sur le site France Football, le technicien français parle ainsi de son poulain : « Mentalement, en un an, je l’ai vu se transformer complètement. Il est devenu un véritable compétiteur. Il attache aussi beaucoup plus d’importance à la prévention, au travail individualisé. Il est surtout demandeur, et c’est là qu’on voit qu’il a changé. Il se met dans les meilleures dispositions pour accomplir les meilleures performances. C’est la marque des futurs champions », a-t-il conclu. Rappelons que Ismaila Sarr est convoité par des clubs comme Dortmund, Inter Milan ou encore Arsenal. La grande question que l’on se pose est si Rennes est prête à lâcher son artificier des grands jours, surtout avec l’Europa League. Une compétition où il s’est illustré depuis son doublé face à Astana, qualifiant ainsi Rennes en 16e de finale.

