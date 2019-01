Saccage du siège de Pastef: L’opposition à la rescousse de Sonko

L’opposition, regroupée autour du Collectif C25, s’est rendue au siège de Pastef à Yoff, pour apporter son soutien à Ousmane Sonko.

Le président du Rewmi a exprimé son soutien à Ousmane Sonko après la mise à sac de son siège. Idrissa Seck a condamné cet acte. «Nous apportons tout notre soutien à Ousmane Sonko, et nous profitons également de ce qui vient de se passer pour dire qu’il faut rappeler à l’Etat ses responsabilités, qui sont la justice et la sécurité des citoyens. Sinon, il aura failli à sa mission», déclare le président de Rewmi. Faisant allusion à la vidéo des «Marrons du feu», il ajoute que si ceux qui ont en charge la sécurité des populations se permettent de former une milice privée ou utilisent la justice pour combattre leurs adversaires. Dans ce cas aussi, l’Etat aura failli à sa mission».

Abdoul Mbaye : « La peur qui s’installe chez l’adversaire»

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail s’est offusqué des actes de vandalisme dudit siège sis à Yoff. «Tout notre soutien au Pastef et à son candidat Ousmane Sonko, à la suite du saccage de leur siège par des nervis encagoulés. C’est signe de la peur qui s’installe chez l’adversaire. Gageons que leur justice ne sanctionnera personne tandis que de jeunes innocents de l’opposition, arrêtés sous des prétextes fallacieux, croupissent déjà à la DIC et en prison», a déclaré Abdoul Mbaye. Et d’ajouter : «commençons à nous y préparer. Le pouvoir n’organisera pas une élection qu’il sait déjà perdue face à la détermination de l’opposition unie. La pagaille au niveau des cartes d’électeur et la violence seront prétextes pour la reporter. Ils continuent de violenter la démocratie et les libertés sénégalaises».

MADA NDIAYE