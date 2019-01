Saccage du siège de Pastef: Sonko annonce une plainte

Le siège de Pastef sis à Yoff a été attaqué à 2h48 du matin par des éléments armés et encagoulés.

Une vidéo tournée sur place montre plusieurs dégâts matériels. Joint par la Rfm, l’administrateur de PASTEF, Birame Souleye Diop annonce une plainte.

« On m’a appelé à 02h40 du matin pour nous dire que le siège était en train d’être attaqué par des individus armés de coupe-coupe. Nous nous sommes automatiquement rendus sur les lieux et avons trouvé qu’ils avaient déjà commis le forfait en saccageant déjà tout ce qu’il y avait sur place comme matériels (ventilateurs, télévisions, tables, sièges, portes, etc.). »

L’opposant qui dit avoir saisi la gendarmerie d’une plainte « attend qu’elle fasse son travail » pour tirer les choses au clair ».