Sada Ndiaye à l’Apr- Un Sall Mackyllage !

Macky Sall entre dans la dernière ligne droite de son septennat avec un bilan qui hypothèque lourdement ses chances pour 2019. La transhumance de Sada Ndiaye.

Par idéologie, l’apériste en chef a détricoté tout ce qu’avait entrepris son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade. Erreur magistrale ! Il se serait placé dans la continuité en lieu et place de la rupture tant chantée. Il aurait rectifié quelques mesures à la marge, il aurait pu ainsi ralentir la progression du chômage, atténuer notre douleur, prendre le pouls de son Peuple. Mais, exception sénégalaise. Macky Sall, s’est transformé en véritable sergent recruteur, recasant ceux que le Peuple avait vomi en 2012. Djibo Ka, Aliou Sow, Serigne Mbacké Ndiaye, Ousmane Ngom, Sitor Ndour, et tout récemment le Monsieur élections du Pds, Sada Ndiaye, pour ne pas le nommer. Un recyclage d’anciens barons libéraux capitulards qui courent derrière leur affranchissement judiciaire ou la restauration des fastes d’antan. Il semble que Macky Sall a oublié ce pourquoi il avait été élu. Il faut recruter à tout va ! Quel gâchis, quel manque de vision à long terme, quel manque d’expérience, quelle imprudence, quel mépris des Sénégalais et de leur travail accumulé ! Macky Sall s’acharne sur ceux qui refusent de rejoindre son Apr. Il s’est tout simplement trompé d’ennemi. Cette situation de magouille politique va torpiller et fausser ses attentes. Et il en sera le grand perdant. Les détails viendront au moment venu. Macky Sall n’a pas encore tiré les leçons de la gouvernance de son prédécesseur Abdoulaye Wade.

Rewmi quotidien