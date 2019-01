Sada Thioub préfère le Sénégal à la Mauritanie

Sada Thioub a été approché par la Mauritanie, mais semble privilégier le Sénégal, en vain pour l’instant.

Jouera-t-il la CAN 2019 ? Et si oui, avec quelle équipe ? D’origine sénégalaise et mauritanienne, le milieu de terrain offensif du Nîmes Olympique n’a jamais porté les couleurs d’aucun pays au niveau international : ni celles de son pays natal, la France, ni celles des pays d’Afrique dont ses parents sont originaires.

Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, la Mauritanie a initié les contacts avec le natif de Nanterre voici de longs mois, sans grand succès pour l’heure. La qualification des Mourabitounes pour leur première CAN, obtenue cet automne, est-elle de nature à changer la donne ? Il est trop tôt pour le dire, car à 23 ans l’intéressé semble se donner encore du temps. Avec le secret espoir de voir les Lions de la Teranga faire appel à ses services, même si la concurrence est rude au poste de milieu excentré.

Un appel du pied au Sénégal, sans résultat… pour l’instant

« Le Sénégal a de grands attaquants comme Sadio Mané et Diao Keïta Baldé qui jouent dans des top clubs européens. Je peux apprendre d’eux et pourquoi pas un jour suivre leurs pas. C’est une fierté pour moi qu’on regarde déjà mes performances au Sénégal. C’est mon pays d’origine. C’est là-bas que mes parents ont grandi et j’y vais en vacances. Ça me tente énormément de pouvoir jouer pour le Sénégal », avait déclaré Sada Thioub au quotidien sénégalais L’Observateur en août dernier. Un appel du pied auquel son destinataire est resté sourd : Aliou Cissé a eu plusieurs fois l’occasion de convoquer le sociétaire des Crocos, mais ne l’a pas fait. Sera-ce enfin le cas en 2019 ? Le sélectionneur des Lions de la Teranga l’a supervisé et pourrait lui donner sa chance en l’absence d’Amath Ndiaye Diédhiou face au Madagascar en mars prochain.

Foot365