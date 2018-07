Sadio Mané dit non au Real Madrid

L’ailier gauche de Liverpool a fermement répondu aux rumeurs qui l’envoyaient au Real Madrid lors de ce mercato.

Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Sadio Mané pendant ce mercato estival. En plein retard dans ses planifications à cause du départ surprise de Zinédine Zidane, la Casa Blanca se tourne désormais vers des pistes d’envergure, qui évoluent partout en Europe. Julen Lopetegui, le nouveau coach madrilène, a validé la piste menant à Sadio Mané. Malheureusement pour lui, le joueur sénégalais n’est pas intéressé par l’offre du Real. Plusieurs autres cadres restent dans le viseur du groupe espagnol, qui a encore plus d’un mois et demi devant lui pour conclure plusieurs affaires au sommet.

Sadio reste fidèle aux Red Devils

Les rumeurs qui envoyaient Sadio Mané directement au Real Madrid ont finalement été infirmées par le joueur aujourd’hui. Le capitaine des Lions de la Teranga, qui a pu profiter de la Coupe du Monde avec le Sénégal pour afficher toutes ses capacités offensives, ne souhaite pas quitter la Premier League pour évoluer en Espagne. Après avoir fait une saison aboutie à Liverpool avec 10 buts en 29 rencontres, Mané est la pièce maîtresse de la force offensive de Jurgen Klopp, composé dans le même temps de Roberto Firmino et Mohammed Salah.

La saison à venir sera donc la troisième pour lui, comme l’a déclaré le footballeur dans des propos relayés ensuite par Mundo Deportivo : « Ce ne sont que rumeurs. Je ne suis au courant de rien et on ne nous a pas contactés pour cela […] Le Real Madrid est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool« . Les Merengues gardent de nombreuses pistes de poids pour leur zone offensive, mais ils vont devoir agir vite pour concrétiser au moins une d’entre elles.

La Casa Blanca en feu

L’autre sujet à rumeurs au sein du Real concerne le cas Cristiano Ronaldo. L’attaquant madrilène, mécontent de ne pas avoir vu son salaire être revu à la hausse par Florentino Perez, pourrait bien quitter le groupe de Liga dans les prochains jours ou semaines, afin de continuer sa carrière footballistique du côté de la Juventus de Turin.

Rien n’a été affirmé par le joueur pour l’instant, même si les bruits de couloir concernant un départ lors de ce mercato enflent de plus en plus. La « BBC » pourrait bien totalement disparaître d’ici Septembre, car Gareth Bale reste intéressé par la Premier League, et Karim Benzema entretient des contacts réguliers avec Naples. Les temps sont très durs pour le Champion d’Europe…

Livefoot