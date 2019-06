Sadio Mané : « Ce n’était pas notre meilleur match »

Désarmé par la défense algérienne, le leader technique sénégalais est revenu sur la défaite des Lions de la Teranga. « C’est normal qu’on soit déçu ce soir, mais après, il ne faut pas oublier que c’est le football. On a fait ce qu’on pouvait. On a perdu face à la meilleure équipe. Ce n’était pas notre meilleur match, on va essayer de préparer la prochaine rencontre qui sera décisive pour nous. On fera tout pour se qualifier. Je pense qu’on a peiné collectivement. On ne s’est pas également créé beaucoup d’occasions. On n’a pas développé notre football, le jeu qu’on avait l’habitude de faire », regrette l’attaquant des Lions. Sur l’absence de Gana Gueye : « Il est un joueur très important. On aimerait bien l’avoir ce soir, mais dommage qu’il s’est un peu blessé. Les autres aussi ont fait ce qu’il fallait faire, je pense », souligne Sadio Mané.