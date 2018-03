Saer Seck : «Quiconque utilisera l’image des Lions à des fins publicitaires sans en avoir le droit, sera poursuivi»

Face à la presse, Saër Seck, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), est revenu sur le marketing de l’équipe nationale du Sénégal. Parlant des maillots pour les supporters et de l’image utilisée par certaines structures, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se veut clair. Ils ont négocié de sorte que les maillots ne seront pas chers et seront à la portée de tout le monde. Mais pour ce qui est des entreprises locales qui utilisent l’image des Lions à des fins publicitaires sans en avoir le droit, Saër Seck de dire qu’elles seront poursuivies. Mieux, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Saër Seck a donné le cas de Wari qui fait sa publicité avec l’image des Lions sans en avoir le droit. Saër Seck de dire qu’ils se sont déplacés dans les locaux de Wari pour les avertir et les adjoindre d’arrêter cette campagne, sinon un risque de poursuite sera encouru…