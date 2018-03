Le Saes annonce 48h de grève renouvelables les 12 et 13 mars

« Aucune évolution positive (n’a) été notée au sujet de la convocation de la séance plénière SAES-Gouvernement de validation des résultats issus des différentes réunions de commissions mises en place par Monsieur le Premier ministre », selon le syndicat qui dénonce, dans un communiqué, « le mutisme des autorités ».

Le SAES demande à ses militants « de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et réunions » et rappelle que « les formations payantes, doivent absolument être suspendues ».

Aps