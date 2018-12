Le Saes décrète 48 h de grève

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) déterre la hache de guerre. Il invite ses membres à observer une grève de deux jours, lundi et mardi. Le SAES, «après plusieurs alertes depuis le mois de juillet 2018, décrète un mot d’ordre de grève 48H les lundi 03 et mardi 04 décembre 2018, et demande à ses différentes coordinations des Assemblées générales-campus dans la même période», note un communiqué repris par APS. Le texte dénonce le non-respect du protocole d’accord SAES-gouvernement du 15 mars 2018.