Le SAES déçu par les conclusions de la conférence sociale sur les retraites, décrète deux jours de grève

Après avoir écouté le compte-rendu du Secrétaire général complété par le premier adjoint aux revendications, le Bureau National marque toute sa déception et sa désapprobation par rapport aux conclusions issues de la table-ronde n°2 relative à la viabilité du régime FNR et les perspectives d’amélioration de la retraite des fonctionnaires et décide d’observer 48h de grève les jeudi 04 et vendredi 05 mai 2017.

Le BN tient à informer l’opinion publique nationale et internationale que, fort des engagements pris par les autorités, le SAES s’était engagé à œuvrer pour un apaisement du climat au sein des campus universitaires dans l’attente des conclusions de la Conférence sociale. Cependant, il ne sera jamais question pour lui d’entériner les décisions retenues lors de la table-ronde sur le FNR et reste plus que jamais sur l’accord conclu avec le gouvernement.

Malgré les gros efforts consentis par les enseignants-chercheurs et la preuve d’une large ouverture d’esprit et d’une très grande disponibilité, le SAES est résolument engagé dans la lutte et demande par conséquent au Gouvernement, de respecter ses engagements. Sinon, il le tiendrait responsable de toute perturbation qui surviendrait dans le sous-secteur de l’Enseignement supérieur.

Fait à Dakar le 29 avril 2017

Le Bureau National