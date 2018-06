Sahel : 13 millions de personnes en détresse

Plus de 13 millions de personnes sont en détresse au Sahel dû à l’impact combiné conflits armés et changements climatiques, ont fait savoir le comité international de la croix rouge (CICR) et le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, lors d’une conférence à Ouagadougou. Les populations rurales, pasteurs et agriculteurs, sont celles qui souffrent le plus de cette situation. Elles n’ont plus accès aux terres ni aux pâturages, a indiqué Mokhtar Aoufa, délégué régional du CICR aux appuis humanitaires au Sahel et au Maghreb.Selon lui, les problèmes climatiques empirent la situation.Les animaux meurent de faim à cause de la sécheresse et les populations dépendent essentiellement des pluies.