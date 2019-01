«Saï Saï au cœur»: Mimi Touré transfère ses nerfs sur « Keur gui »

Le new single de Thiat et Killifeu intitulé « saï saï au cœur » continue de soulever des vagues. Cette fois ci, c’est l’ancien ministre de la justice qui monte au front. « Je n’apprécie pas du tout l’attitude de ces jeunes rappeurs Kaolackois. Le président Macky Sall est un parent et a une famille. Personne ne veut qu’on qualifie ses parents de saï saï. C’est irrespectueux de leur part. Ils doivent aussi savoir qu’en insultant le président, on manque de respect à tout un peuple car Macky est maintenant le père de la nation sénégalaise, c’est une institution. Je condamne fermement les propos du groupe de rap Keur Gui. Toutefois, je leur invite à la retenue, au respect de soi et d’autrui », tance Mimi Touré.