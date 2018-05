Saidou Nourou Ba parraine la commission ad hoc

Saidou Nourou Ba dirige les travaux de la Commission ad hoc sur le parrainage. L’ancien ambassadeur a été installé hier à la direction générale des Elections par le ministre de l’Intérieur . « La réflexion portera, entre autres, sur le sort à réserver aux parrains qui auront violé les règles, au statut et obligations des collectionneurs, au système et méthodes de contrôle des listes à la nature des sanctions aux éventuels fraudeurs, aux possibilités de recours offertes aux candidats et à la représentation des candidats au niveaux du contrôle », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye. Il ajoute: « On cherche à améliorer le texte. Si vous (les acteurs politiques) finissez par un document consensuel, il sera remis au gouvernement qui va l’adopter et retirer le premier texte (actuellement sur la table de l’Assemblée nationale).