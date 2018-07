Saignée dans ses rangs à Linguère : Rewmi dément

Le responsable communal de Rewmi à Kamb, a démenti toute défection de Rewmistes au profit de Fecce Macci Bolé.

Ndiap Sarr, ex militant de Rewmi, avait déclaré que des responsables de Rewmi des villages de Thiankhé, Mbayène Thiasdé, Légne, Camara et Mouille, dans le département de Linguère, avaient tourné le dos à Idrissa Seck pour rallier le mouvement Fekke Macci Bolé de Youssou Ndour. Une déclaration vite démentie. Abdoulaye Ka, Guirène Thiam et Ibrahima Cissé, responsables communaux de Rewmi dans la localité de Kamb, ont balayé d’un revers de main la sortie de Ndiap Sarr. En effet, à travers d’un point de presse dimanche, ils ont démenti ce dernier. Abdoulaye Ka de préciser : « Moi, en ma qualité de responsable communal du parti Rewmi dans la localité de Kamb, je n’ai appris nulle part une défection des rangs du parti d’Idrissa Seck. Ndiap Sarr se leurre et veut tout simplement tromper l’opinion ». Si Aujourd’hui la député Ndèye Fatou Guissé de Fecce Macci Bolé compte sur la simple déclaration de Ndiap Sarr, elle se trompe. Personne n’a rejoint Fecce Macci Bolé au détriment de Rewmi dans la commune de Kamb, peste Monsieur Ka. Et ce dernier d’ajouter que tout ce que veut dire Ndiap Sarr, c’est que lui a rallié seul, mais pas d’autres. Lui emboitant le pas, Guirène Thiam soutient que « personne de Rewmi, dans le village de Mbayène Thiasdé où il habite, n’a rallié le Fecce Macci Bolé. Ndiap Sarr se moque de moi quand il dit qu’à Mbayène Thiasdé, le responsable du Rewmi a regagné les rangs du mouvement Fecce Macci Bolé ». Et Ibrahima Cissé embouche la même trompette pour dire que la déclaration de Ndiap Sarr n’engage que lui. Pour lui, toute la jeunesse communale du Rewmi à Kamb est plus que jamais déterminée à accompagner leur Secrétaire général national Idrissa Seck en 2019, pour lui donner le fauteuil présidentiel dès le premier tour. A en croire le responsable communal de Rewmi à Kamb, le Rewmi n’est pas un puits où on puise de l’eau pour remplir sa bassine. Fecce Macci Bolé et la coalition Benno Bokk Yakaar n’ont qu’à déchanter. S’ils se basent sur la simple déclaration de Ndiap Sarr, Macky Sall est loin d’être réélu en 2019.

Samba Khary Ndiaye Linguère