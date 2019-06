Saint-Louis: 10 morts dans un accident à Gandong

Un grave accident a fait dix morts et onze blessés graves. Selon Sud Fm, le drame est survenu ce mardi matin à Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Gandong. Un mini Bus est entré en collision avec un camion sur la Route nationale deux (Rn2). Les corps et les nombreux blessés sont toujours en cour d’évacuation vers la morgue et l’hôpital régional de Saint-Louis. Par ailleurs, les pompiers ont pu sauver plusieurs blessés qui étaient coincés dans le mini bus.