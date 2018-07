Saint-Louis: 25 candidats à l’émigration arrêtés

Des candidats à l’émigration ont été stoppés par la police entre Guet Ndar et Pikine, deux quartiers de la ville de Saint-Louis. Selon Radio Sénégal, qui donne l’information, 25 personnes au total, ont été arrêtées, ce mardi vers 13 heures. Elles devaient partir aujourd’hui même pour l’Espagne. La plupart de ces candidats à l’émigration sont originaires de Ngaye Mékhé dans la région de Thiès et de Touba. « Le cerveau de l’équipe a été appréhendé. Il est poursuivi, comme l’a prévu le Code pénal, pour organisation de voyage clandestin, indique le Chef de service du commissariat d’arrondissement de Saint-Louis, le Commissaire Ousmane Fall, interrogé par Radio Sénégal. 24 autres personnes ont été appréhendées pour participation en connaissance de cause, en étant majeur, à un voyage clandestin ».