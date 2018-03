Saint-Louis : 85% des postes de santé dotés de sage-femmes (médecin-chef de région)

Au total, 85% des postes de santé de Saint-Louis disposent de sage-femmes et la couverture de la SVA et du dépistage a été améliorée a indiqué, lundi, le médecin-chef de région, Dr Seynabou Ndiaye.

« La santé mère/enfant est bien prise en charge à Saint-Louis où 85% des postes de santé ont des sage-femmes. On note une amélioration de la couverture de la CVA et du dépistage » a dit le médecin-chef de région.

Dr Seynabou Ndiaye partageait ses statistiques lors de la présentation de la Revue annuelle conjointe (RAC) 2017 présidée par le gouverneur Alioune Aïdara Niang, en présence des médecins des districts sanitaires de Podor, Dagana et des chefs de services. S’agissant de la lutte contre les maladies, elle a ici aussi fait noter une « bonne disponibilité des médicaments ARV, la dotation d’un nouvel appareil de charge virale, la diminution des cas de paludisme par rapport à l’année 2016 ». La primaquine a été introduite dans la prise en charge du paludisme et la campagne de lutte contre le trachome a été bien organisée dans le district de Saint-Louis, a ajouté Dr Seynabou Ndiaye.

Qui a toutefois fait état de la « rupture de certains médicaments essentiels et produits SR, de l’inexistence de maternité et de logement dans 5 postes de santé de la commune de Saint-Louis, ainsi que de l’insuffisance dans la couverture en ambulances dans le Diéri à Podor et de l’absence de comités de gestion ».

Pour la gouvernance sanitaire, Dr Ndiaye a appelé à la tenue régulière des instances de coordination, à la fonctionnalité du cadre de concertation régional et à la formation de tous les prestataires.

Sur la protection sociale, elle a recommandé, pour le respect de la mensualisation des dépôts des factures de la couverture maladie universelle CMU), une exécution à 100% des activités de l’action sociale, ainsi que la diminution du taux de couverture du risque maladie avec l’introduction de la mutualité.

Aps