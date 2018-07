Saint-Louis: Deux enfants portés disparus depuis 3 mois

C’est l’émoi et la consternation à Missirah à Saint Louis où la dame Fama Diop cherche ses deux neveux, Mamadou et Ousmane Bâ, âgés respectivement de 13 et 11 ans.

Selon L’As, ces deux enfants n’ont plus été revus depuis le 1er février dernier, au quartier de Missirah. Envoyés pour acheter des mangues, ils ont disparu dans la nature.

La police est saisie, mais les recherches n’ont rien donné. Depuis quelques temps, ce phénomène est devenu récurrent dans la capitale du nord où règne une insécurité, informe le journal Qui signale que chaque mois, la disparition d’un enfant est constatée en dépit du travail des hommes du commissaire central Becaye Diarra.