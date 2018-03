Saint-Valentin 2018 Une fête des amoureux trop mercantile

Aujourd’hui, 14 février, c’est la date de la Saint-Valentin. Le personnage biblique à l’origine de cette fête populaire des amoureux, Valentin de Terni, n’est toujours pas tombé dans l’oubli…

Juste après le Mardi gras, c’est la Saint-Valentin qui débarque ce mercredi. Alors bien évidemment, dans la majorité des couples, il s’agira ce 14 février de se faire un cadeau ou à minima d’avoir une petite attention pour sa moitié. Mais la Saint-Valentin est une tradition dont les origines vont bien au-delà de la célébration des amoureux que l’on connait aujourd’hui.

Tout dernièrement, au Sénégal, avec l’avènement de la presse privée, cette fête est devenue très populaire et chacun la fête à sa manière, offrant des cadeaux à sa dulcinée, sa petite amie et même à son épouse. C’est, en effet, une occasion pour les couples d’échanger des mots doux et de bonnes surprises, comme preuve absolue de leur amour. Mais la Saint-Valentin est également un événement dans lequel les principaux concernés dépensent de manière conséquente. Principal objectif : apporter de la joie à l’être aimé. « Quand on aime, on ne compte pas », dit l’adage. Détrompez-vous. Il serait dommage de croire à tout prix que la Saint-Valentin est le jour spécifique où on peut faire plaisir à sa moitié. De plus, la Saint Valentin engendre un gros « boom » publicitaire autour de tout ce que l’on peut offrir : chocolats, bijoux, voyage à deux, restaurant. Elle est donc également la fête des commerçants.

Bijoux, lingeries et parfums sont les plus prisés. C’est l’occasion aussi d’offrir des fleurs à sa bien-aimée, bien que cette pratique soit nouvellement inscrite dans nos habitudes. Les roses rouges sont généralement les plus prisées. Pour magnifier ce jour exceptionnel, les teenagers s’habillent en rouge, accompagné de noir. Dans les restaurants qui ne désemplissent pas, en ce jour, la couleur rouge est maîtresse.

Elle est portée par la plupart des amoureux, en boîte ou au restaurant. « Le rouge est la couleur la plus sexy qui soit. La preuve, elle symbolise la passion », nous renseigne Diama, élève en classe de Terminale. Tous les coins romantiques sont pris d’assaut dès le lever du jour. Une autre innovation de ces dernières années, c’est le hammam et le massage dans un centre esthétique.

La gérante d’un des centres de massage les plus fréquentés de Dakar, nous révèle que cette période est très propice aux couples qui passent fréquemment se faire masser. « Le jour du 14 février est plus full. Nous sommes obligés de repousser des réservations, tellement la demande est forte. Nous voyons des époux qui réservent pour leur femme, et vice versa ». Chacun veut faire plaisir à son partenaire et tous les moyens sont bons pour y arriver.

Les origines de la St Valentin

La saison des amours commençant à la mi-février, la tradition voulait que les hommes choisissent également leur compagne à cette date-là. Durant l’époque médiévale, les hommes déclaraient leur amour en envoyant à l’élue de leur cœur une carte poétique, des fleurs, mais aussi de petits cadeaux. Les cadeaux reçus par les demoiselles étaient pour la plupart du temps envoyés de manière anonyme et permettaient alors « aux valentins » de déclarer discrètement leur flamme, pour ensuite se révéler au fil du temps. Les demoiselles quant à elles pensaient que selon l’oiseau qu’elles rencontreraient le 14 février, elles seraient alors amenées par la suite à se marier avec tel ou tel homme. (Chaque oiseau en fonction de son espèce caractérisait les traits et le caractère précis du futur époux).

Des avis mitigés

La Saint-Valentin, fête « symbolique » prise très au sérieux par les commerçants, ne vous épargnera pas, que vous soyez pour ou contre : vous en entendrez parler. Ceux qui sont contre la Saint-Valentin pensent qu’il est ridicule de définir un jour spécial pour « devoir » prouver son amour. Ils pensent également que le fait de matérialiser son amour n’est en aucun cas une preuve d’amour. Les partisans de la Saint-Valentin répondront alors à ces derniers que les raisons pour lesquelles cette fête ne les intéressent pas, c’est, soit parce qu’ils sont radins, soit parce qu’ils sont célibataires… Cependant, cette fête ne s’adresse pas uniquement aux personnes en couple ! C’est aussi le jour opportun où, pour les amoureux qui n’ont pas encore fait part de leur intention, de déclarer enfin leur flamme.

Que font les autres pays pour la Saint-Valentin ?

Ailleurs, dans le monde, la Saint-Valentin est fêtée aussi différemment peut-être, mais quand même fêtée. En Chine, depuis un certain moment, cette fête est devenue du jour au lendemain une fête très populaire, surtout chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales. Au Japon, les femmes offrent des chocolats à l’être aimé. C’est aussi un moyen de prouver son potentiel de future maitresse de maison. En Inde et au Pakistan, cette fête s’est popularisée, provoquant ainsi l’hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. En Amérique du sud, précisément au Brésil, on parle de « dias dos namorados », qui signifie littéralement « jour des amoureux ». Ce jour des amoureux est fêté un 12 juin et pas le 14 février. Non loin, en Colombie, la Saint-Valentin est fêtée le troisième samedi du mois de Septembre, en automne. Elle s’appelle « Dia del amor y amistad », le jour de l’amour et de l’amitié.

Partout dans le monde, les cœurs s’unissent pour donner naissance à l’amour. Ce jour spécial est un prétexte pour raviver les flammes presque éteintes dans les unions. Pour les cas de mariage, le souvenir de ce jour fabuleux fait généralement plaisir à l’un des conjoints, surtout aux femmes amoureuses qui ne tourneront certainement pas le dos sur un geste, un mot doux, un petit cadeau, même insignifiant comme preuve d’amour…

Ces pays où la Saint-Valentin est interdite

Au Pakistan par exemple, une décision de la Haute cour d’Islamabad de 2017 interdit les festivités publiques de la Saint-Valentin. Une décision rappelée début février par l’autorité pakistanaise de régulation des médias, qui enjoint à ne pas en faire de publicité. Dans ce pays musulman qui reste très conservateur, la Saint-Valentin est perçue comme une célébration de « l’immoralité, la nudité et l’indécence ». En Arabie Saoudite, où les interactions publiques entres hommes et femmes sont mal vues, il est interdit depuis plusieurs années de porter du rouge le jour de la Saint-Valentin, ainsi que de vendre et d’acheter des produits en rapport avec la fête: chocolats, nounours, roses… L’année dernière, plusieurs magasins ont néanmoins été en mesure d’en vendre sans être inquiétés.

Même son de cloches en Iran où s’il est demandé aux commerces d’empêcher la tenue de la fête, cela n’empêche pas les Iraniens de la célébrer discrètement, précisait un journaliste à France 24 en 2015.

En Indonésie, les autorités musulmanes ont interdit la Saint-Valentin en 2012, arguant qu’elle était contraire aux valeurs et enseignements de l’Islam. Dans plusieurs provinces, dont celle d’Aceh où s’applique la charia, plusieurs établissements scolaires ont notamment reçu l’ordre l’année dernière d’interdire à leurs étudiants de fêter la Saint-Valentin. En Malaisie, la situation n’est guère plus reluisante pour Cupidon, accusé entre autres de promouvoir l’amour hors mariage. En 2005, une fatwa a marqué le début d’une lutte sans merci contre la Saint-Valentin, menant jusqu’à des raids de la police des mœurs dans des hôtels pour arrêter des couples de musulmans non-mariés. En 2011, près de cent personnes avaient été arrêtées le 14 février.

Khady Thiam Coly