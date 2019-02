Saint-Valentin : Histoire et origine de la fête des amoureux

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin. Et au Sénégal comme dans beaucoup de pays, à la Saint-Valentin, on fête les amoureux. Mais pourquoi ce jour-là, tout particulièrement ? Pourquoi célèbre-t-on les amoureux le jour de la Saint-Valentin et pourquoi cette fête tombe-t-elle un 14 février ? L’histoire est cousue de légendes et de traditions qui, au cours des siècles, ont alimenté la fête des amoureux. Survol.

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré à divers endroits dans le monde comme la fête des amoureux, ou l’occasion pour les couples d’échanger des cadeaux et de célébrer leur amour. Pourtant, cette fête n’a pas toujours été synonyme de romantisme et de cadeaux…

Les origines païennes de la St-Valentin

Les origines de la Saint-Valentin ne font pas consensus, mais la majorité des historiens s’accordent sur le fait que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Dans le calendrier de la Grèce antique, la période de mi-janvier à mi-février était après tout consacrée au mariage sacré de Zeus et d’Héra…

Du 13 au 15 février, se tenait aussi la fête des Lupercales, en l’honneur du dieu Lupercus. Toutefois, pas de mots doux et de fleurs en cadeau, mais plutôt des sacrifices et rituels plutôt étranges. Le 15 février, douze »prêtres » sacrifient un bouc dans une grotte où, selon la légende, la louve avait allaité Romulus et Rémus. Couteaux ensanglantés à la main, et peaux d’animaux sur le dos, les prêtres enduisaient ensuite les jeunes gens issus de familles nobles du sang des bêtes sacrifiées.

Ils courent ensuite dans la ville armés de lanières de peau de bouc, pour fouetter les femmes qui se mettent sur leur passage, un rituel qui aiderait à les rendre fécondes! La fête prend aussi la forme d’une « loterie de l’amour » ; les jeunes gens tirent au sort le nom de leur partenaire avec qui ils formeront un couple pour le reste de l’année, à leur grand bonheur ou non… Le pape fait abolir les Lupercales vers 495 et choisit Saint Valentin comme saint patron des amoureux et décrète que le 14 février sera son jour de fête.

Valentin, un homme romantique au destin tragique?

Il s’agirait probablement du martyr Valentinus qui vécut sous l’empereur romain Claudius II. Sous les ordres de l’empereur, tous les mariages de l’empire furent interdits, afin que ses soldats ne soient pas tentés de rester avec leur famille et partent en plus grand nombre à la guerre. Le prêtre Valentin aurait cependant continué de marier secrètement les amoureux, jusqu’à ce qu’il se fasse prendre, emprisonné, puis exécuté… un 14 février.

Aussi, celui-ci aurait fait la connaissance, avant son exécution, d’une femme, Augustine, à qui il aurait envoyé un message signé « Ton Valentin », avant sa mise à mort. Une bien tragique histoire qui pourrait expliquer l’origine des cartes de Saint-Valentin échangées le 14 février.

Toutefois, selon certains historiens, le célèbre Valentin pourrait faire référence à au moins sept saints du nom de Valentin!

Les « Valentines », symboles d’amour

Quoi qu’il en soit, la Saint-Valentin devient une fête romantique et la tradition des »Valentines », ces cartes avec des poèmes ou messages d’amour et d’amitié, se répand à travers l’Europe.

Au XVIIIe siècle, les Valentines deviennent aussi plus sophistiquées, décorées de cœurs et de cupidons et davantage encore à l’époque Victorienne; illustrées à la plume, ornées de dentelle, et même de tissus soyeux, on y ajoute parfois des fleurs séchées et du parfum.

À l’époque industrielle, la Saint-Valentin devient l’occasion d’offrir non plus seulement des cartes, mais aussi des fleurs, des chocolats, des bijoux, de sortir au restaurant, bref, la Saint-Valentin telle qu’on la connait relativement aujourd’hui, un peu partout à travers le monde.

Johanne, 22 ans

«C’est devenu une fête très importante à Dakar. Tout le monde fait quelque chose pour l’occasion, surtout les jeunes. Depuis quelques années, on la célèbre car on sait que ça se fait partout dans le monde.»

Yannick, 28 ans, commercial

«Cette fête a pris de l’ampleur ici depuis le début des années 2000. Tout le monde la célèbre à sa manière. Certains vont en concert, en soirée, d’autres préfèrent faire du shopping pour profiter des réductions. C’est l’occasion pour les entreprises de vendre leurs produits en faisant des promotions. Comme les restaurants ou les bijouteries. L’année passée, j’ai fait une belle surprise à ma Valentine. J’ai acheté des pétales de fleurs que j’ai étalé dans toute la maison jusqu’à la chambre. Avant qu’elle n’arrive, j’ai fait la cuisine, parfumé la maison et mis de la musique douce. Nous avons dîné, mangé du chocolat, bu du vin qui m’avait été conseillé par un ami français. Puis je l’ai emmené vers le lit, qui était inondé de roses, ensuite vous pouvez imaginer la suite…»

Malang, 28 ans, étudiant à l’Ucad

«Ici tout le monde est très branché sur la Saint-Valentin. Les médias sont les premiers à en faire la promotion. Il y a des publicités qui passent à la télévision et même des émissions. La fête s’est maintenant généralisée dans le pays, elle fait partie de la société. Les jeunes ne ratent jamais une occasion de la célébrer. Ils vont en boîte, au restaurant, font des promenades romantiques. Elle est très importante car c’est une façon de préparer sa vie future, jusqu’au mariage. Moi je vais offrir à ma fiancée des lettres d’amour, des bagues en forme de cœur et des bracelets.»

Amy, 20 ans, étudiante en Droit à Dakar

«Elle est très populaire dans le pays. Les amoureux s’offrent des fleurs, vont diner au restaurant, se disent des mots doux. L’année dernière, mon Valentin m’avait offert une carte de vœux et des petits nounours. Mais on vit une relation à distance, il n’habite pas dans la même région que moi, donc il n’y aura pas de Saint-Valentin pour moi cette année.»

Nafi , 41 ans, gérante d’une boutique de parfums au Plateau

«Ici, au Plateau, la Saint Valentin est très appréciée des jeunes qui saisissent l’occasion pour exprimer leurs sentiments. Les gens vont en soirée et s’offrent des cadeaux. C’est une belle opportunité pour les commerçants de vendre leurs produits. Moi je la fête tous les ans. Mais cette année, je ne sais pas encore ce que je vais offrir à mon fiancé.»

Karim, 28 ans, entrepreneur

«Je ne la fête jamais. Ça ne m’intéresse pas, elle n’a aucun intérêt. Bien sûr, il y a des couples qui la célèbrent, mais elle représente rien pour moi.»

Sounia, 27 ans, commerciale

«Ici, les jeunes qui habitent dans les grandes villes adorent la Saint-Valentin. La plupart vont au restaurant, en boîte de nuit, et s’offrent des cadeaux. Il y a même des sites internet qui lui consacrent des dossiers spéciaux. Mais j’estime que ce n’est pas juste un jour bien précis de l’année qu’il faut célébrer l’amour, mais tout le temps. C’est pour cette raison que je ne la fête pas.»

Daniel, 40 ans, gérant d’un site internet

«Je ne fête pas la Saint-Valentin qui n’a aucune importance pour moi. A Douala, les commerçants en profitent pour faire fructifier leurs affaires. En général, les gens aiment bien cette fête car c’est une façon pour eux de se sentir branchés. Nous vivons beaucoup sur le modèle occidental. Surtout dans les grandes villes, c’est l’occasion de se retrouver entre amis, d’aller boire un coup dans les bars.»

Amadou Tamb, 23 ans, tailleur

«Depuis 5 ou 6 ans, elle prend beaucoup d’ampleur à Dakar. Elle est bien suivie par la nouvelle génération pour qui elle représente l’occasion d’échanger des cadeaux. Cet évènement très populaire est exploité à fond par les compagnies de téléphonie mobile qui lancent des concours du nombre de SMS envoyés. Moi, je célèbre la Saint-Valentin depuis 2 ans. J’emmène ma Valentine au restaurant et je lui offre des fleurs.»

Felicité, 27 ans, employés en pharmacie

«Les jeunes s’y intéressent beaucoup. La télévision propose des émissions pour l’occasion. Mais cette année, je n’ai pas de Valentin, donc je ne ferai rien.»

Mada Ndiaye