SAISIE DE 123 KG DE CHANVRE INDIEN PAR LA POLICE DE JAXAAY ET L’OCRTIS- DEUX CULTIVATEURS DE 70 ET 55 ANS ET UNE DAME ARRETES

Le samedi 13 mai, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a appréhendé deux cultivateurs de 70 et 55 ans pour 60 kg de «l’herbe qui tue». A l’heure de la prière de Tisbar du vendredi, pendant que de nombreux fidèles convergeaient vers les mosquées, un intense trafic de chanvre indien se déroulait dans une maison sise à l’unité 9 des Parcelles Assainies de Keur Massar.

Informé, le commissariat de Police de Jaxaay a organisé une planque. Vers 14 h, un motocycliste s’est garé non loin de la maison et en est ressorti avec un sachet. Les policiers le prennent la main dans la … malle avec 1,6 kg de drogue constituée de deux blocs de 800 g.

Interrogé, il avoue qu’il venait de se ravitailler dans le bâtiment d’en face et indexe l’employée de maison qui s’y trouve. Interpellée à son tour, la concernée tergiverse avant de finir par avouer que c’est sa patronne qui lui a donné des instructions pour vendre. Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Police de Jaxaay ont trouvé entreposés dans la salle de bain de la maîtresse de maison, deux sacs de 82 blocs de chanvre indien pour un poids total de 63,2 kg. La moitié du stock de l’un des sacs a été vendue. La patronne est activement recherchée. L’employée de maison et le motocycliste ont été conduits devant le Procureur pour détention et trafic de chanvre indien et association de malfaiteurs.

Dans le même sillage, le samedi 13 mai 2017, aux environs de 14 heures 30 minutes, renseigne le Bureau des relations publiques de la Police nationale (Brppn) les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès (Brs-Th) de la Direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis), après plusieurs jours d’investigations au sujet d’un trafic de chanvre indien qui se faisait sur l’axe Ngoudiane-Khombole- Kaba à Thiès, ont appréhendé deux individus. Il s’agit d’A. Ndiaye, alias «Pa Laye» âgé de 55 ans, se disant cultivateur, domicilié à Kaba et de M. Diouf âgé de 70 ans, se disant cultivateur, domicilié à Kaba.

Le dispositif de surveillance et de filature mis en place à la sortie de Khombole, à quelques encablures de la route nationale, a permis facilement d’identifier le nommé «Pa Laye» à bord d’une charrette en compagnie d’un individu non identifié. Interpellés, les susnommés ont été trouvés porteurs de soixante (60) blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun, contenus dans trois sacs.

