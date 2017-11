Saisie de médicaments à Touba Belel L’ordre des pharmaciens du Sénégal exige la criminalisation de la vente illicite de médicaments

Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal était en conférence de presse hier, après la saisie de médicaments illicites effectuée par les agents de la brigade de gendarmerie à Touba Belel, le 11 novembre 2017. Une occasion pour la Présidente du syndicat, Khady Cissé, de dénoncer l’inertie de l’Etat du Sénégal sur cette affaire, et exige la criminalisation de la vente illicite de médicaments.

La saisie de deux camions transportant des médicaments jugés illicites par la gendarmerie de Touba Bélel continue de faire des vagues. D’une valeur estimée à 1 335 000 000 FCFA, cette saisie constitue un record en termes de volume, de cout et de formes galéniques (injectables, pommades, collyres, comprimés). « Le syndicat exige la fermeture des dépôts illégaux de Touba qui constitue la plaque tournante de ce trafic à cause de l’impunité qui y règne, du fait de puissants lobbies maraboutiques et politiques. Il réclame aussi la fermeture des points de vente illicite de médicaments sur l’ensemble du territoire sénégalais, la criminalisation de la vente illicite de médicaments », a déclarée Khady Cissé, présidente du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.

Selon elle, ils attirent l’attention des autorités et de la population sur le fait qu’il s’agit à 100% de médicaments ayant un impact désastreux pouvant causer de graves préjudices sur la santé de nos populations. « Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal dénonce l’inertie de l’Etat du Sénégal et son manque de volonté notoire à enrayer ce fléau que constitue le marché illicite de médicaments, au moment où des pays de la sous-région comme la Guinée, la Côte d’Ivoire, ont ratifié la convention Médicrime qui criminalise l’acte de vente illicite de médicaments contrefaits. Le syndicat ne saurait tolérer l’existence de zones de non droit sur le territoire sénégalais en ce qui concerne l’exercice de la pharmacie », a-t-elle laissé entendre.

Ainsi, Mme Cissé de noter que le tri effectué par ses confrères pharmaciens de Diourbel montre que ce sont des produits prétendus traiter le paludisme, les infections microbiennes, les maladies de l’œil, les troubles de l’érection, les douleurs musculaires, etc. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal s’offusque de l’ampleur de cette saisie au moment où n’a pas encore fini de déplorer l’affaire de Darou Mousty. Pour rappel, il y a 4 mois l’Etat avait ordonné, de manière irresponsable, la restitution de plus d’une tonne de médicaments périmés saisis dans des dépôts illégaux de Darou Mousty et la libération des personnes interpelées. Laquelle décision n’est rien d’autre qu’une façon de légitimer l’activité de ces vendeurs de la mort », a-t-elle dit.

L’autre fait grave, pour la Présidente des syndicalistes, c’est comment ces deux camions, avec leurs grosses cargaisons, ont pu traverser la frontière et tous les cordons douaniers aussi facilement pour se retrouver à Touba ? « Le syndicat n’exclut aucune sanction pour que la manipulation de médicaments par des profanes prenne fin dans le pays », a appuyé Khady Cissé qui exige que le Président de la République se prononce sur ce trafic qui perdure et porte atteinte à la santé des populations.

Amath Niang, Président de l’ordre des pharmaciens du Sénégal, de son côté, de noter que depuis des années, malgré les campagnes de sensibilisation et les différentes correspondances adressées aux autorités relativement à la politique de gestion des médicaments, le phénomène des médicaments de la rue, du marché illicite et de la vente de produits contrefaits ne cesse de perdurer pour prendre ainsi des allures insoupçonnées. « Ce qui interpelle en premier la responsabilité de l’Ordre à chaque fois qu’un préjudice se pose aussi bien pour la santé publique que pour la profession pharmaceutique », a-t-il fait savoir.

Selon lui, la présence de ces dépôts est le seul motif de justification du développement de ces marchés illicites sous les yeux des autorités politiques et religieuses, une réelle gangrène pour la santé de nos populations. « De ce point de vue, nous tenons à un retour à l’orthodoxie afin de permettre aux pharmaciens en particulier, et de manière générale à la profession pharmaceutique, de pouvoir accomplir sa mission de santé publique conformément aux attentes de nos populations et de la politique de santé initiée par les autorités du pays. Il en est de même pour la réhabilitation du monopole du pharmacien en vue d’assurer l’indépendance de la profession et la défense de son honneur », a déclaré M. Niang.

Khady Thiam COLY